Il trionfo di Christian Giordano. Il Sindaco di Vietri di Potenza eletto nuovo presidente della Provincia di Potenza

E’ Christian Giordano, 37 anni, il nuovo presidente della Provincia di Potenza. Si sono concluse alle ore 2:15 le operazioni di spoglio. E’ stato eletto a seguito delle elezioni che si sono tenute oggi, per dodici ore dalle ore 8 alle ore 20, nella sede dell’Ente a Potenza. Le operazioni di spoglio si sono nella sede della Provincia, nel capoluogo lucano. Candidati alla carica di presidente erano in quattro: Francesco Genzano (sindaco di Cancellara), Filippo Sinisgalli (sindaco di Missanello e consigliere provinciale uscente), Paolo Francesco Campanella (sindaco di Castelluccio Inferiore) e Christian Giordano (sindaco di Vietri di Potenza. Gli aventi diritto al voto sono i Sindaci e i consiglieri comunali della Provincia di Potenza con il sistema del voto ponderato in relazione alla popolazione di ogni singolo Comune e della relativa fascia elettorale di riferimento. Giordano ha ottenuto 24.553 voti ponderati, Genzano 22.538, Sinisgalli 20.741 e Campanella 11.447.

IL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – Secondo l’ultimo aggiornamento della Provincia di Potenza, i residenti nel Potentino, al 22 agosto scorso, sono 377.935. I residenti del Potentino nella tornata elettorale di oggi sono stati rappresentati dal voto di 1.209 persone, tra Sindaci e consiglieri comunali dei 100 Comuni della Provincia. Per i paesi fino a 3.000 abitanti (63 Comuni) diritto al voto per 688 consiglieri, sindaci compresi. Per i paesi da 3.001 a 5.000 residenti (18 Comuni) sono 234 consiglieri, da 5.001 residenti a 10.000 il diritto al voto è nei confronti di 155 consiglieri comunali, da 10.001 a 30.000 sono 102 amministratori e, infine, per i Comuni da 30.001 a 100.000 c’è solo Potenza, con 33 consiglieri aventi diritto al voto. Per un totale di 100 Comuni. Il voto di ogni consigliere non vale “uno”, ma si fa un calcolo del rapporto tra la popolazione della singola fascia demografica e la popolazione provinciale totale. Vale a dire – in parole povere – che ha “più peso” il voto dei consiglieri comunali che rappresentano i Comuni con più popolazione. In base alla fascia di popolazione, gli elettori tra Sindaci e consiglieri hanno avuto schede elettorali di colorazioni diverse: azzurro, arancione, grigio, rosso e verde.

Ricordiamo che le elezioni sono state indette a seguito della mancata elezione a Sindaco di Albano di Lucania dell’ex presidente della Provincia, Rocco Guarino. La mancata elezione ha comportato la sua decadenza dalla carica. La norma prevede infatti che si possono candidare i sindaci della Provincia in carica.

Claudio Buono