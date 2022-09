Aumento del gas e accensione riscaldamenti, ecco le nuove regole. Basilicata divisa tra zona “D” e zona “E”

Il nuovo piano per il contenimento dei consumi, varato dal Governo Draghi, indica le nuove regole per l’accensione dei riscaldamenti e le relative durate. In Basilicata ci sono le zone D ed E. Il nuovo piano per il contenimento dei consumi, varato dal Governo uscente, indica le nuove regole per l’accensione dei riscaldamenti e le relative durate:

🟥 zona A: per 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo;

🟨 zona B: per 7 ore al giorno dall’8 dicembre al 23 marzo;

🟩 zona C: per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;

🟧 zona D: per 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;

💠 zona E: per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile;

🟦 zona F: non è prevista alcuna limitazione.

La Basilicata divisa tra zona D e zona E.