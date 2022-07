Tipica, Tarantolati di Tricarico, Agostino Gerardi, Michele Zarrillo e Enzo & Sal. A Vietri di Potenza attesa per il “Ferragosto Vietrese”

Attesa per l’8^ edizione di Tipica il 12 e 13 agosto: tra gli ospiti Agostino Gerardi e i Tarantolati di Tricarico. Il 14 agosto il concerto di Michele Zarrillo, il 15 cabaret con i comici di Made in Sud. Fino a fine agosto tanti eventi musicali, culturali e sportivi

Gastronomia, musica, cultura, sport e divertimento. Sono gli elementi che contraddistingueranno gli eventi del “Ferragosto Vietrese”, in programma dal 29 luglio al 28 agosto nella Porta della Lucania, a Vietri di Potenza. Eventi che vedono, tra gli appuntamenti molto attesi, l’ottava edizione del percorso eno-gastronomico Tipica e il concerto di Michele Zarrillo.

IL PROGRAMMA – Dal 29 luglio al via con il torneo “Tutto in una notte Calcio Tennis”. A seguire il 3 agosto la presentazione del libro “Vedo il mondo con le mani”. Il 6 agosto il torneo “Tutto in una notte Basket e Minibasket”, il 7 quello di calcetto. Il 9 agosto il saggio musicale “School of music”. Il 10 agosto “Tutto in una notte tennis”, l’11 il quadrangolare di calcio a 11. In serata la nona edizione di “T’Avis perd st’event”, musica e gastronomia. Il 12 e 13 agosto Tipica, che nell’ultima edizione ha richiamato migliaia di persone in paese. Quest’anno, tra gli ospiti, Agostino Gerardi e i Tarantolati di Tricarico. Il 14 agosto il motoraduno e iniziativa sulla guida sicura, in sera in viale Tracciolino il concerto di Michele Zarrillo. Il 15 cabaret con Enzo & Sal di Made in Sud, a seguire Enzo Papa in concerto. Il 18 mostra culturale presso il Palazzo Ducale, il 19 e 20 agosto torneo di calcio a 11 rionale. Il 21 agosto il Raduno delle Vespe e la caccia al tesoro, il 28 agosto la giornata di sensibilizzazione ambientale e serata culturale. Tutti i giorni musica tramite filo diffusione nel centro abitato con “Radio Vietri Summer” e programmi radiofonici.

“Gli eventi estivi di Vietri di Potenza ritornano ad altissimi livelli”, ha dichiarato il Sindaco, avv. Christian Giordano, che ha aggiunto: “Oltre a Tipica e al concerto di Michele Zarrillo e il cabaret con Enzo & Sal, il programma prevede tantissime altre attività culturali, ricreative e sportive. Un sincero grazie a tutti i volontari coinvolti e alle rispettive associazioni che anche quest’anno si stanno adoperando per la buona riuscita degli eventi. Vi aspettiamo a Vietri. Buona estate vietrese a tutti!”.

Gli eventi del cartellone estivo sono realizzati dal Comune di Vietri di Potenza in sinergia e con la collaborazione delle associazioni Pro Loco, Avis, Enpa, Famiglie in Cammino, Croce Rossa Comitato Melandro, Protezione Civile Vietri, Agio, Teatrando, Vietri e La Movida, Asd Sporting Bulls e Asd Minibasket Vietri.