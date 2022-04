Sant’Angelo Le Fratte, punta 3 euro e vince 20mila euro al “10 e Lotto”

La dea bendata bacia il paese delle Cantine. Nella lotteria del ‘”10 e Lotto”, infatti, a Sant’Angelo Le Fratte con una singola giocata da 3 euro sono stati vinti 20mila euro. Il fortunato vincitore, che si vocifera sia proprio di Sant’Angelo Le Fratte, è riuscito a indovinare 8 numeri su 9, riuscendo anche a centrare i due numeri cosiddetti “oro”. La vincita è avvenuta presso la Tabaccheria Amodeo di Pina e Giuseppe, sitata nel centro del paese delle cantine, in via Comunale. Il 10 e Lotto è un di Lottomatica, che prevede giocate che partono da un euro, con vincite che possono arrivare fino a 5 milioni di euro. Si possono giocare da uno a dieci numero, decidendo di puntare o meno sul numero oro, sul doppio oro e sulla giocata denominata “extra”. Si tratta di giocate sia istantanee che estrazioni ogni cinque minuti. Nel caso di Sant’Angelo Le Fratte, il fortunato vincitore ha giocato nove numeri in totale. Di questi, ne ha indovinati otto, e tra quest’ultimi ha centrato anche il numero oro e doppio oro, che fanno lievitare di molto la vincita. Il fortunato vincitore ha indovinato i numero 3, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 25, e i numeri oro e doppio oro sono stati estratti il 6 e il 17. Il fortunato vincitore ha indovinato i numero 3, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 25, e i numeri oro e doppio oro sono stati estratti il 6 e il 17. Massimo riserbo in paese sull’identità del fortunato vincitore, che trascorrerà sicuramente delle festività pasquali abbastanza serene. Il gioco del 10 e Lotto, dal 1° gennaio 2022, ha fatto registrare in Italia vincite per un totale di 1,2 miliardi di euro.

Claudio Buono