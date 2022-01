Uno studio mostra che giocare online provoca meno dipendenza

Secondo studi condotti dall’Università di Oxford, il gioco d’azzardo online provoca meno dipendenza rispetto a quello fisico. A prima vista, una notizia simile potrebbe sembrare alquanto spiazzante. Tuttavia, nasce da un insieme di fondamenta scientifiche ben precise.

Cosa decreta lo studio sul gioco online

A quanto pare, quindi, il gioco online sarebbe in grado di dare una dipendenza minore ai giocatori rispetto ai classici casinò fisici. Tali risultati potrebbero sembrare molto interessanti, specie se rapportati ai pericoli derivanti dal gioco d’azzardo patologico. La ricerca lascia così intendere che sia possibile divertirsi sul web riducendo al minimo le preoccupazioni ed evitando di andare incontro a una possibile ludopatia.

Come è nato lo studio sulla dipendenza dal gioco online

La ricerca è stata portata avanti su un campione formato da circa 20 mila partecipanti, provenienti da Stati Uniti, Germania, Canada e Gran Bretagna. Gli esiti sono stati pubblicati dall’American Journal of Psychiatry, una rivista mensile che si occupa di tutti gli aspetti relativi alla psichiatria in ogni sua forma.

Ciascun partecipante è stato interrogato sulle proprie abitudini di gioco. Circa la metà delle persone esaminate ha confermato di essersi cimentata in tempi recenti con il mondo del casinò online. Solo il 2% del campione intervistato ha confessato di essere affetto da disturbi da attività ludica online, con la presenza di cinque o più sintomi della patologia.

Com’è la situazione del gioco d’azzardo fisico

Di recente, un sondaggio britannico ha effettuato uno studio relativo al gioco d’azzardo fisico, riguardante ragazzi dall’età tra i 18 e i 24 anni. Ovviamente, il campione prende in considerazione persone appassionate al gioco in tutte le sue forme e ha l’obiettivo di verificare la percentuale effettiva che ha sviluppato dipendenze patologiche a riguardo.

Nel caso specifico, il 2,6% degli intervistati ha confessato di essere soggetto a ludopatia a causa del gioco nei luoghi fisici. La dipendenza da gioco viene definita anche con la sigla di DSM-5, che è la sigla di Manuale Diagnostico e Statistico e si riferisce a vari tipi di disturbi psicologici.

Una situazione del genere viene considerata come una vera e propria fissazione da determinate pratiche sul web. In molti casi, la degenerazione di questa patologia mentale può condurre a problemi rilevanti sia sotto l’aspetto personale, sia per ciò che concerne il fattore economico.

Il gioco d’azzardo online e il suo successo

Nel corso degli ultimi anni, il gioco d’azzardo online ha fatto segnare una crescita davvero notevole. Il cosiddetto gambling si è tramutato in una forma di intrattenimento molto popolare. In seguito alla pandemia di Coronavirus, sempre più persone hanno scelto di spostarsi dai giochi fisici a quelli virtuali, dando seguito alla loro passione.

Parlando a livello nazionale, il mercato del gioco online ha fatto segnare un incremento del 43% tra il 2019 e il 2021. L’incasso complessivo è salito da 1,7 a 2,5 miliardi di euro, per un’ascesa che sembra davvero inarrestabile.

Perché la gente sceglie i casinò online

Sempre più persone decidono di affidarsi ai casinò online. Questi servizi mettono a disposizione un’ampia gamma di lotterie, poker, slot machine, giochi di carte e da tavolo. Tutto ciò senza dimenticare le scommesse sportive, che offrono numerose chance di vincita.

Diverse piattaforme maturano l’intenzione di aggiornare i loro servizi in maniera continua, con l’obiettivo di stupire il proprio pubblico. Grazie all’avvento di tecnologie avanzate, i casinò online stanno raggiungendo la stessa qualità dei tradizionali. È possibile prendere parte a esperienze di gioco simili alla realtà, complete e aggiornate.

Un’opportunità per vivere al meglio l’esperienza dei giochi online.

Posso giocare a Just Jewels gratis senza scaricare? Chi sceglie di entrare in questo modo ha l’opportunità di rispondere anche a un quesito simile.