Nel 2021 il boom dell’e-commerce

Negli ultimi due anni, con l’avvento del Coronavirus che per un certo periodo ha costretto la popolazione in casa, sono cresciute le vendite di varie categorie di articoli tramite Internet. I vantaggi di comprare prodotti su Internet sono molteplici: la comodità, la praticità, i tempi di spedizione non lunghi, maggior tempo a disposizione per scegliere i prodotti individuati.

Sostanzialmente gli utenti comprano dai più vari negozi online (e-commerce), che vendono diverse categorie e tipi di beni. In particolar modo, il 2021 è stato l’anno in cui si è registrato il maggior numero di vendite nell’e-commerce. I negozi online, come quelli fisici, sono accessibili a tutti e formulati per essere visualizzabili in tutti i dispositivi (sia su pc sia su telefono).

Si punta maggiormente a soddisfare le esigenze degli utenti e a dar loro informazioni e chiarimenti sui prodotti offerti. Inoltre, i clienti sono più incentivati ad acquistare su e-commerce per la presenza di offerte e sconti, a volte non presenti nei negozi fisici. E’ necessario sapere che sul web esistono diversi e-commerce, che variano in base alle categorie di beni offerti ed al mercato di riferimento.

Nell’ultimo anno, ci sono stati dei mercati che hanno avuto un boom di vendite tramite internet. Quindi, quali sono? Di seguito, ne verranno esposti alcuni dei più importanti.

Moda e abbigliamento

Il mercato della moda e dell’abbigliamento è sempre stato essenziale, ma ha registrato un più alto numero di vendite negli ultimi due anni. Con l’avvento del “Corona-virus” e con l’impossibilità di acquistare vestiti in negozi fisici, i clienti hanno visto nell’e-commerce la soluzione per risolvere questo ostacolo. Ne esistono molti di moda, come Zalando e Asos, che rivendono beni di altri marchi (anche blasonati). Mentre, nel web sono presenti anche negozi online, volti alla vendita di marchi indipendenti.

Generalmente, sono pubblicate immagini del prodotto venduto, descrizioni dei dettagli, dei materiali ed il prezzo. Lo svantaggio di quest’attività è l’impossibilità di provarsi i prodotti scelti, di non poter comprendere davvero la loro fattura (poiché visti solo da uno schermo). Gli utenti sono più propensi a comprare da e-commerce per i prezzi più convenienti, per la presenza più frequente di sconti e per la possibilità di poter scegliere con più calma e tranquillità l’articolo.

La sorpresa: i sexy toys

Tra i mercati che hanno registrato negli ultimi tempi un boom di vendite nell’e-commerce, c’è anche quello dei sexy toys. Il Coronavirus ha costretto gli individui in certi periodi a stare nelle proprie abitazioni, e ciò ha fatto in modo che si dedicassero maggiormente a sé stessi. La riscoperta del proprio fisico e del piacere sono stati fattori determinanti per un crescente volume di vendita di sexy toys. L’acquisto non avviene solo per conto di uomini, ma anche per donne. Negli e-commerce dedicati ai sexy toys sono presenti molti beni per lui, per lei come possono essere ad esempio i fleshlight . I grandi vantaggi sono la discrezione e la descrizione dettagliata dei prodotti.