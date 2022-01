Integratori alimentari, alla scoperta dell’olio di Cbd

È uno dei prodotti più in crescita negli ultimi anni in quanto su di lui si sono accese le attenzioni dell’opinioni pubblica, oltre che della scienza che lo ha messo al centro di studi e sperimentazione. Si parla del Cbd, cannabidiolo, sostanza presente in modo naturale nella pianta della cannabis, niente a che vedere con effetti sballo vari tipici invece della cannabis per scopo ludico.

In Italia l’uso del Cbd è legale e regolamentato a monte, ci ha pensato la normativa n.242 del 2016 ad inquadrare il tutto: ad essere consentito però è solo l’uso del Cbd, non quello di altri principi attivi presenti nella cannabis e che, invece, possono generare effetti psicotropi (come nel caso del Thc).

Ecco allora che il Cbd è diventato molto usato in ambito medico e come integratore alimentare, soprattutto in alcune sue declinazioni. Su tutte, l’olio di Cbd, uno dei prodotti più in crescita sul mercato. Di cosa si tratta e quali sono le sue peculiarità?

Caratteristiche dell’olio di Cbd

Le sue peculiarità sono dovute alla presenza proprio del Cbd, che può essere ottenuto da spremitura a freddo dei semi di canapa sativa con l’aggiunta di cristalli puri di cannabidiolo (visita il seguente link per maggiori informazioni). Il tutto per sfruttare le proprietà benefiche del Cbd, indicate dalla stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come ansiolitiche, antinfiammatorie, calmanti per stati di ansia e stress, lenitive per dolori cronici.

L’impatto su queste patologie varia a seconda della quantità di Cbd presente nell’olio; da evidenziare che questo prodotto nasce dalla pianta della canapa sativa, il cui estratto può diventare un prezioso integratore alimentare utile a mantenere il corretto equilibrio dell’organismo.

In particolare nel Cbd sono presenti sostanze nutritive quali acidi grassi essenziali omega 3, 6 e 9, vitamina E, e sali minerali (soprattutto selenio e zinco). La sua essenza oleosa lo aiuta ad essere impiegato anche a tavola.

L’importanza di rivolgersi ad uno specialista

Fin qui gli aspetti benefici del Cbd e del relativo olio che se ne ricava per uso di integratore alimentare: ma va sottolineato che il ricorso a tale prodotto deve essere sempre consigliato da un medico, fare in autonomia non è un qualcosa di corretto.

Anche se oggi è possibile reperire facilmente questa sostanza in commercio, sia nelle farmacie che nei negozi fisici o negli store online, la sua assunzione deve essere sempre indicata da uno specialista. Anche soltanto per quanto riguarda la concentrazione di olio di Cbd da acquistare e la quantità da assumere su base quotidiana.