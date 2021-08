Abbandonato nel Potentino, adottato da una famiglia di Como. La storia a lieto fine di Biagio, amico a quattro zampe

Ci piace raccontare le storie che finiscono bene e oggi è il turno di una vicenda che riguarda un amico a quattro zampe, che era stato abbandonato e che ha trovato una nuova famiglia. La signora Pamela di Como, in vacanza nel borgo di Rotonda, qualche settimana fa, ha trovato un cagnone nero molto bello abbandonato nei pressi della piazza comunale. E’ stato amore a prima vista. Non se l’è sentita di lasciarlo li e così dopo averlo nutrito, spulciato e sottoposto a visita veterinaria, ha deciso di adottarlo. Da sottolineare che il Comune di Rotonda dispone di un canile comunale, gestito in convenzione con la Varca Group e volontari. Il vicesindaco, Giulia De Cristofaro, oltre a ringraziare la signora Pamela per questo grandissimo gesto d’amore, si è subito attivata con la volontaria del canile; Maria Giovanna per creare un anagrafe canina. Con la collaborazione della ASL organizzeremo, sottolinea, il vicesindaco, una campagna di sterilizzazioni al fine di diminuire gli ingressi in canile dei cuccioli nati da accoppiamenti indesiderati e di consentire il reintegro, dopo la sterilizzazione, sul territorio dei cani di quartiere; raccomando a tutti i possessori di cani di provvedere alla microcippatura, alla cura, alla custodia, evitando l’uso della catena diventato da poco reato punibile con multe salate. Un cucciolo in canile, oltre ad essere un costo elevato per la comunità, prova una sofferenza indicibile dovuta alla mancanza di libertà e affetto e il gesto della signora Pamela di adottare il cane è simbolo di grande amore”. La signora Pamela, ha voluto precisare che il suo gesto è stato anche un modo per sensibilizzare le persone sul tema delle adozioni, perché nei canili ci sono tanti cani che non aspettano altro che trovare una famiglia pronta ad accoglierli e a cui dare tutto il loro amore. Scalda il cuore sapere che ancora esistono persone altruiste, che vanno oltre i classici dogmi, e scelgono di donare una nuova vita a cani adulti che difficilmente verrebbero scelti. Ecco pertanto una storia a lieto fine. Una storia, quella di Biagio, questo il nome dato al cane, dove vince l’Amore. E scusate ma parlare di amore e altruismo di questi tempi, è quanto mai controcorrente.