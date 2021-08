Picerno, continue interruzioni idriche. Il Sindaco Lettieri scrive al Prefetto: “Situazione grave”

Sono praticamente esasperati i cittadini di Picerno, che quotidianamente stanno subendo la problematica relativa all’interruzione dell’erogazione idrica da parte di Acquedotto Lucano. Situazione che si sta verificando molto spesso con i continui avvisi di interruzione dell’erogazione. Una situazione che non va giù nemmeno al sindaco, Giovanni Lettieri, che non le ha mandate a dire ed ha scritto al Prefetto di Potenza. “In riferimento alla grave criticità relativa alle ripetute, continue e prolungate interruzioni della erogazione idrica accompagnate da una non puntuale informazione all’utenza, informo – ha detto Lettieri – che come amministrazione siamo in continuo costante contatto con operatori e tecnici di Acquedotto Lucano per supportarli nel lavoro di individuazione ed eliminazione di perdite sulla rete ed altre problematiche. Pur riconoscendo il grande impegno di operatori e tecnici di Aql, la situazione è grave e non più sostenibile. Ho, pertanto, ritenuto necessario informare Sua Eccellenza il Prefetto della surreale situazione che stiamo vivendo. Nell’auspicare una immediata soluzione da parte di Aql resto a disposizione dei cittadini per quanto nelle mie possibilità”.

