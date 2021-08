Dati Excelsior. In Basilicata incremento di 9mila unità lavorative entro ottobre

Entro il prossimo mese di ottobre l’occupazione in Basilicata registrerà un incremento di 8.780 nuove unità: lo ha rilevato la Camera di Commercio della Basilicata citando i dati del nuovo bollettino Excelsior. Le assunzioni, secondo lo studio, riguarderanno «2.240 i servizi di ricettività e ristorazione; 1.440 l’edilizia e 930 il commercio, 880 i servizi alle persone e 330 le industrie alimentari». Il dato – è scritto nella nota dell’ente camerale – «se confrontato con le ultime annualità, può far percepire una piccola ma significativa ripresa: rispetto al 2020 le assunzioni

saranno aumentate di 2.710 unità, e anche rispetto al 2019 il saldo risulta positivo (+720 unità). Nel mese in corso le nuove entrate saranno 2.160, grazie ad un sette per cento di aziende che prevede di assumere. Nel 23 per cento dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 77 per cento saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita); si concentreranno per il 61 per cento nel settore dei servizi e per il 76 per cento nelle imprese con meno di 50 dipendenti; l’otto per cento sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici; uno su tre tra i nuovi assunti sarà giovane con meno di 30 anni». In riferimento alle qualifiche professionali dei nuovi assunti, il bollettino Excelsior ha rilevato che «il sei per cento delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e il 35 per cento per diplomati. Nel 78 per cento dei casi – ha concluso – viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore».

Fonte: Il Quotidiano del Sud