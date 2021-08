“E…state nei parchi 2021”, oltre 100 eventi per far conoscere la Basilicata

“Un’iniziativa che mira tramite un processo di comunicazione e trasferimento delle conoscenze ambientali a scoprire i nostri magici luoghi. Tutela dell’ambiente e buone pratiche gli obiettivi”

Si inserisce nell’ambito del brand “Ambiente Basilicata” il programma “E…state nei parchi e nelle aree protette 2021”. Fino al 21 settembre il fitto programma degli eventi messo a punto dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata prevede una serie di attività con la collaborazione dei Ceas (Centri di educazione ambientale alla sostenibilità) e delle Pro Loco per scoprire le bellezze e le particolarità del territorio lucano. Il filo conduttore della manifestazione è la biodiversità. Terra di contrasti e di armonie, orgogliosa della propria identità e custode di valori tradizionali, la Basilicata è un vero e proprio scrigno di “diversità”. Dal Parco del Pollino, il più grande d’Italia, al Parco dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, ricco di varietà paesaggistica, culturale e storico-artistica di sorprendente bellezza, dal Parco delle Chiese Rupestri al Parco delle – Piccole Dolomiti Lucane , alle peculiarità della Rete natura 2000. Dalla Capitale Europea della Cultura 2019 alla città della Magna Grecia, dal capoluogo di regione, all’area federiciana del Vulture fino ad arrivare ai tanti paesini, tra monti e colline, la Basilicata ha molto da raccontare e da mostrare.

Nel programma di “Estate… nei Parchi 2021” sono inseriti attività didattiche a cielo aperto, passeggiate a tema, laboratori culturali e di gastronomia tradizionale, workshop teatrali e musicali, visite guidate, per vivere momenti a contatto con la natura e conoscere le tradizioni e la cultura dei luoghi.

“Obiettivo Ambiente Basilicata” sarà il titolo della video-pubblicazione che la Regione realizzerà alla fine del progetto. Guardare i “diversi” spazi e luoghi con partecipazione emotiva trasmettendo, attraverso il video, ciò che più affascina: questo il filo conduttore del” viaggio”.

“Sono estremamente soddisfatto di questa iniziativa che si snoda in 15 progetti e oltre 100 eventi – commenta l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa – che mira tramite un processo di comunicazione e trasferimento delle conoscenze ambientali a scoprire i nostri magici luoghi. Un’iniziativa che fa parte del brand “Ambiente Basilicata” tramite il quale il Dipartimento Ambiente vuole fare conoscere quanto si fa di concreto da un lato per tutelare il nostro patrimonio naturalistico, dall’altro per avvicinare i cittadini alle buone pratiche di rispetto e difesa del territorio”.

