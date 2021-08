Concorso nazionale “Miss & Mister Petit”. Il vincitore è un 12enne lucano, Daniel Imbrea

Il dodicenne materano Daniel Imbrea ha vinto la fascia di Mister PETIT 2021 nel corso della finalissima nazionale della terza edizione del concorso “Miss & Mister PETIT” che si è svolto a Palermo nella cornice dell’Astoria Palace. Dopo un lungo periodo di casting e selezioni seguiti dalle maggiori riviste nazionali, il primo agosto scorso è terminata un’edizione che ha visto la partecipazione e la vittoria di modelli provenienti da tutta la penisola. L’evento, organizzato dalla Astro Agency con la direzione artistica e tecnica di Italia Fashion Models, è stato presentato da Marina Angelastro. In giuria Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito da Temptation Isalnd (Canale 5) e L’Eredità (Rai 1), Miss Ciak 2019 Carmen Trapani, Miss Over 2019 Mary Bellomo e la make-up Artist Vicky Beauty. Per Daniel, prossimi impegni a settembre quando sfilerà a Milano per la Baby Fashion Week seguito dall’agenzia Italia Fashion Models e sarà ambassador e fotomodello di diversi punti vendita e brand di moda.

Miss & Mister PETIT – Classifica