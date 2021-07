Covid-19 in Basilicata. Ancora in calo i ricoverati in Ospedale, sono 9 i nuovi casi di contagio

Sono 9 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata. E’ questo l’aggiornamento della domenica sull’emergenza sanitaria, relativamente ai tamponi processati ieri, 401. I nuovi casi registrati a Bernalda (2), Latronico, Lauria, Moliterno (3) e Tursi. Ancora in miglioramento la situazione dei ricoverati. Ieri erano 16, oggi 13, di cui nessuno in terapia intensiva negli ospedali di Potenza e Matera.

Per quanto riguarda i guariti, nelle ultime 24 ore sono 12, mentre i casi classificati come ‘Variante Delta’ in Basilicata sono 33.

Claudio Buono