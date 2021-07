Covid-19, in Basilicata tra i ricoverati per il virus nessuno è vaccinato. E aumentano le richieste di vaccinarsi

Non sembra preoccupare la situazione di emergenza sanitaria in Basilicata, anche se negli ultimi giorni c’è stato un leggero aumento dei casi di contagio, così come in tutta Italia per il dilagare della cosiddetta ‘Variante Delta’. Sono meno di 600 -592- i lucani ad oggi positivi al Covid-19. Tra gli ultimi tamponi analizzati al ‘San Carlo’ di Potenza, 12 sono stati classificati come ‘Variante Delta’, la diffusione della più pericolosa mutazione del virus: una trentina i casi in Basilicata, una ventina nel Potentino. In terra lucana si tratta perlopiù di contagi che arrivano dall’esterno, da giovani di ritorno dalle vacanze trascorse all’estero, in particolare tra Spagna e Malta.

I RICOVERATI – Sono 16 le persone ricoverate tra il ‘San Carlo’ di Potenza e il ‘Madonna delle Grazie’ di Matera. Nessun ricovero in terapia intensiva Covid. Dei 16 ricoverati, 15 sono persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, 1 persona ricoverata ha ricevuto solo la prima dose;

VACCINAZIONI – Sono 571.091 le somministrazioni totali, di cui 340.098 (61,5 %) hanno ricevuto la prima dose, 230.993 (41,8 %) hanno completato il ciclo vaccinale. In media, in Basilicata si stanno effettuando tra le 5 e le 6mila vaccinazioni giornaliere. Che potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Il trend è in aumento, con molte richieste tra le prenotazioni, anche causate dall’introduzione del Green Pass: da domani sulla piattaforma regionale di prenotazione dei vaccini saranno aperti nuovi slot.

“Vaccinarsi fa la differenza. Mi appello al buon senso dei lucani. La prevenzione passa attraverso i gesti consapevoli di tutti noi”, è l’appello del governatore lucano Vito Bardi, lanciato ieri tramite la sua Pagina Facebook.

Claudio Buono