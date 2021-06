La dea bendata bacia la Basilicata. Centrata una vincita al Superenalotto da 452mila euro

Un ‘5Stella’ da 452mila euro centrato nel concorso del SuperEnalotto di sabato 5 giugno mentre il ‘6’ manca ancora. La dea bendata ha regalato sorrisi ad un fortunato cittadino di Salandra

Un “5Stella” da ben 452mila euro centrato nel concorso SuperEnalotto – SuperStar n° 67, mentre sono due i “4Stella” da 35mila euro e dodici i punti “5” da oltre 18mila euro a rimpinguare le tasche di altrettanti giocatori. Il 5Stella e il 5 sono stati centrati a Salandra in provincia di Matera al Bar dello Sport con una schedina a 2 pannelli. La vincita è stata, in particolare, conseguita nel bar “Nonna Margherita” in via Regina Margherita. E in paese è partita la “caccia” al fortunato vincitore.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata