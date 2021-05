Violenza sessuale su una donna disabile. Condannato in primo grado un 70enne lucano

Violenza sessuale tentata e consumata su una donna con inferiorità psichica. E’ l’accusa per cui un uomo, residente nell’area del Vulture-Melfese, settantenne, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Potenza a quattro anni e due mesi di reclusione, dal Collegio presieduto dal giudice Federico Sergi. A darne notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno. Il pm aveva chiesto cinque anni. L’uomo era stato accusati nell’agosto del 2020, e gli sono stati contestati diversi episodi che si sarebbero succeduti tra il 2019 e 2020 quando, secondo l’accusa, avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica della donna, inducendola a rapporti sessuali. La difesa dell’uomo ha chiesto l’assoluzione. Si attende il deposito delle motivazioni, entro 90 giorni, per proporre eventuale appello.

redazione