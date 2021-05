Francesco Cannizzaro coordinatore di “Noi con l’Italia” per la Basilicata

Il Comitato direttivo nazionale di Noi con l’Italia ha nominato l’avv. Francesco Cannizzaro coordinatore del partito per la Basilicata. “Francesco – dichiara Maurizio Lupi, presidente di NcI – ha competenza e volontà, è in sintonia con i principi del popolarismo che animano il nostro movimento e sono sicuro che farà un gran lavoro sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. “Ringrazio il presidente Lupi e il Comitato direttivo di Noi con l’Italia per la stima, la fiducia e l’importante incarico che oggi mi viene affidato”, dichiara Cannizzaro. “Daremo il nostro contributo alla coalizione di centrodestra rappresentando con vigore i valori moderati, cattolici, liberali e riformisti. Non una sigla o un contenitore, ma la casa dei tanti che si riconoscono in questi principi, che oggi non si sentono adeguatamente rappresentati o, meglio ancora, che vogliano partecipare attivamente, sin da subito, alla costruzione sul nostro territorio regionale di questo nuovo soggetto politico. È il momento di lasciare alle spalle l’individualismo e con responsabilità, aprirsi alla società civile, alle categorie, alle professioni, e a tutti quei mondi che hanno sempre visto nei moderati il loro punto di riferimento”, ha concluso Francesco Cannizzaro.