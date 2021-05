Covid-19 in Basilicata. 50 nuovi casi, 131 guariti e 1 decesso nelle ultime 24 ore

1.183 tamponi processati nell’ultimo giorno, 50 nuovi casi, 131 guariti e 1 decesso. E’ questo l’ultimo aggiornamento riguardo le ultime 24 ore sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Tasso di positività che, rispetto a ieri (era all’1,8 %) sale al 4,4 %. Inoltre ricordiamo che ieri sono stati processati 225 tamponi, con 4 nuovi casi, 103 guariti e nessun decesso.

Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi, martedì 25 maggio.

I RICOVERATI 86, -2 RISPETTO A IERI – Al ‘San Carlo’ di Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza, nessuno nel reparto di Medicina interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; al “Madonna delle Grazie” di Matera 16 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno nel reparto di Medicina interna Covid e 3 in Terapia intensiva;

1 DECESSO, di Muro Lucano;

I NUOVI POSITIVI SONO 50 – 2 persone residenti ad Acerenza, 3 ad Avigliano, 3 a Brindisi di Montagna, 1 a Calvello, 1 a Campomaggiore, 7 a Irsina, 1 a Lauria, 1 a Lavello, 2 a Matera, 4 a Melfi, 8 a Montemilone, 1 a Montescaglioso, 1 a Muro lucano, 2 a Nova Siri, 1 a Policoro, 3 a Potenza, 4 a Rapolla, 1 a Rivello, 1 a Senise, 1 a Stigliano (in isolamento a Policoro), 1 a Tito, 1 a Venosa.

I GUARITI 131 – 1 persona residente ad Atella, 1 a Grassano, 2 a Lavello, 11 a Matera, 46 a Melfi, 1 a Miglionico, 5 a Montalbano Jonico, 3 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 5 a Picerno, 6 a Pietragalla, 1 a Pisticci, 5 a Policoro, 2 a Potenza (di cui 1 in isolamento a Melfi), 5 a Rapolla, 3 a Rionero in Vulture, 2 a Rivello, 6 a Rotondella, 2 a Ruoti, 1 a Trivigno, 6 persone residenti in Calabria, 2 in Campania, 2 in Emilia Romagna, 7 in Puglia e 4 in Sicilia, tutti in isolamento a Melfi, e 1 persona residente in Campania.

LA SITUAZIONE IN BASILICATA AGGIORNATA – Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.210, di cui 4.124 in isolamento domiciliare. Sono 20.712 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 550 quelle decedute.



Claudio Buono