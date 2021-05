Creme solari: i consigli su come usarle correttamente

Le creme solari sono nostre grandi alleate in estate. I raggi UV sono delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal sole che non sono visibili ad occhio nudo. La nostra pelle reagisce all’azione di queste radiazioni attivando la melanina, che può essere considerata la protezione naturale ai raggi UV fino a una certa esposizione; ovviamente non può proteggerci in maniera adeguata se attuiamo comportamenti rischiosi come, ad esempio, esporsi al sole dalle 12 alle 15. La melanina è un insieme di pigmenti della pelle che vengono prodotti da cellule specializzate, i melanociti che, quando avvertono il pericolo, si “attivano” nel tentativo di respingere i raggi UV, rendendo più scura la nostra pelle, o più semplicemente, facendoci abbronzare.

Per difendere la nostra pelle dai raggi UV possiamo affidarci a dei validi alleati, le creme solari, ne esistono di tanti tipi in commercio, scopriamo insieme come distinguerle. Innanzitutto è importante sapere che il fattore di SPF indicato sulle confezioni si riferisce ai soli raggi UVB che, rispetto ai raggi UVA, penetrano meno in profondità nella pelle. Differenza tra raggi UVA e raggi UVB Gli UVA infatti sono i raggi più pericolosi perché riescono a penetrare molto in profondità. È bene sapere che esiste un indice specifico (UVA PF) ma che purtroppo non si trova quasi mai sulle confezioni dei solari in commercio. Al suo posto però troviamo la scritta UVA racchiusa in un cerchio, che ci garantisce che quella protezione protegge almeno 1/3 dell’SPF indicato, c’è una legge europea che regola questi valori. La crema SPF 30 protegge invece, già per il 97%. Un SPF 50 raggiunge addirittura una protezione del 98% e le creme speciali da SPF 110, raggiungono ben il 99,1%.

Come utilizzare la crema solare

L’usanza comune, purtroppo, è quella di metterne poca. E anche se credi di distribuirla adeguatamente su tutto il corpo, in realtà non ne starai probabilmente mettendo abbastanza perché la dose consigliata è di ben 2mg per cm quadrato di pelle esposta al sole.

Gli esperti consigliano di applicare la crema prima di uscire di casa e poi ripetere l’applicazione dopo circa 20 o 30 minuti. Da lì, ripeti l’applicazione ogni 2 ore per essere certa di non esporti mai ai raggi nocivi.

Certamente, ci sono pelli più sensibili e meno sensibili che reagiscono diversamente all’esposizione ai raggi solari, di lampade e lettini abbronzanti, ma la crema è consigliabile sempre, per qualsiasi tipo di pelle, perché anche se non ti sembra di scottarti, rischi di causare danni alla tua pelle a livello più profondo. Danni che possono essere anche permanenti.