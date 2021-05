Cambiamento climatico e protezione della biodiversità. Successo per il progetto dell’IIS “Einstein-De Lorenzo” con i Carabinieri

Il cambiamento climatico e l’importanza della protezione della biodiversità al centro di un progetto svolto in collaborazione tra i Carabinieri di Potenza e l’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” di Potenza-Picerno. Circa 100 gli studenti delle classi prime impegnati, attraverso incontri svolti in modalità telematica, nello studio della fauna e della flora caratteristica del territorio lucano, con interessanti approfondimenti riguardanti la “comunicazione” e l’interazione tra i vegetali e gli animali. Il Progetto “Un albero per il futuro” ha permesso di sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso l’educazione ambientale, il rispetto del territorio e dei beni comuni, nell’ottica della valorizzazione della scuola intesa come comunità educante aperta al territorio. Le attività si sono concluse nei giorni scorsi con l’incontro, nel cortile dell’istituto, tra il Tenente Colonnello Antonia Lombardi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, l’App. Sc. Raffaella Fanelli, il Mar. Mariangela Fiatamone e una rappresentanza degli studenti coinvolti nel progetto, il Dirigente scolastico Domenico Gravante, le docenti Anna Lucia Grignetti e Daniela De Carlo. Nell’occasione, le referenti dell’attività hanno donato all’istituto alcune piante di ginestra che saranno piantate nel cortile antistante la scuola.

Lo ha fatto sapere Dorina Ripullone, docente IIS “Einstein-De Lorenzo”.