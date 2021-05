Covid-19 in Basilicata. Poco più di 700 tamponi, 77 nuovi casi e 83 guariti. 1 decesso nelle ultime 24 ore

755 tamponi processati nell’ultimo giorno, 77 nuovi casi, 83 guariti e 1 decesso. Ancora alto il tasso di positività, ben oltre la media nazionale. Ieri, 1.561 tamponi processati, 199 nuovi casi, 132 guariti e nessun decesso. Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi, domenica 2 maggio.

I RICOVERATI 168 – Al ‘San Carlo’ di Potenza 33 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 12 in Medicina d’urgenza, 13 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva; al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 33 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 14 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 Terapia intensiva;

I DECESSI – 1 persona di Abriola è deceduta nelle ultime 24 ore;

I NUOVI POSITIVI SONO 77 – 6 Avigliano, 1 Balvano, 2 Barile, 2 Bella (n. 1 domiciliato a Potenza), 2 Bernalda, 1 Filiano, 1 Grumento Nova, 5 Lavello, 7 Matera, 2 Melfi, 1 Moliterno, 5 Nova Siri, 1 Palazzo San Gervasio, 3 Pignola, 2 Pisticci, 6 Policoro, 5 Potenza, 2 Rapolla, 3 Ripacandida, 1 Rotondella, 1 Ruvo del Monte, 1 San Fele, 4 Scanzano Jonico, 8 Spinoso, 2 Stigliano, 1 Tito, 2 Vietri di Potenza;

I GUARITI 83 – 3 Atella, 16 Avigliano (n. 1 domiciliato a Melfi), 1 Balvano, 5 Ferrandina, 3 Forenza, 1 Garaguso, 2 Maratea, 17 Matera, 3 Melfi, 6 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 7 Pomarico, 1 Potenza, 3 Rapolla, 3 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 Rivello, 7 San Fele, 1 Tito, 1 Tursi (domiciliato a Nova Siri)

LA SITUAZIONE IN BASILICATA AGGIORNATA AD OGGI – Gli attuali positivi sono 6.060, di cui 5.892 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 516, mentre i guariti totali sono 17.083.

Claudio Buono