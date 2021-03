Dove investire oggi: guida alle opportunità del mercato

Sono tante le opportunità presenti oggi sul mercato per chi vuole investire i propri soldi; certamente molte di più rispetto al passato se ci si sa guardare intorno, un processo questo frutto della diffusione delle nuove tecnologie che hanno portato alla nascita di strumenti finanziari innovativi. Un’evoluzione che si traduce nella possibilità di investire anche sfruttando i canali multimediali e su tantissimi strumenti.

Partendo dal fatto che non esiste un investimento che possa considerarsi buono a priori, in quanto il successo dipende sempre da una miriade di fattori di natura tecnica ma anche legate ad altre componenti (non ultima quella psicologica). Si parla pur sempre di una condizione estemporanea, legata quindi alla contingenza del momento; detto ciò, analizzando la situazione senz’altro particolare che stiamo attraversando da oltre 1 anno, vediamo quali sono i migliori investimenti da prendere in considerazione.

Investire su aziende efficienti: in termini tecnici si parla di impact investing. Per l’appunto, la capacità e l’attitudine di investire tenendo conto dell’impatto che ciò comporta a livello ambientale e sociale. Non più quindi un occhio soltanto sui rendimenti finanziari, ma anche su questioni che attengono strettamente alla comunità. Non a caso anche parlando di bond, quelli green stanno garantendo rendimenti molto più alti rispetto a quelli tradizionali.

Fondi comuni: se l’impact investing può essere indicato come una novità, di certo non lo sono i fondi comuni di investimento. In questo momento non sono esenti da rischi (‘altra parte, pochi asset lo sono) a causa della comparsa della tanto tenuta volatilità sui mercati obbligazionari. A fare la differenza è sempre il terreno all’interno del quale si decide di muoversi.

Criptovalute: tornando ad asset innovativi, il 2021 sembra dover essere l’anno d’oro per le monete virtuali. Le note criptovalute, Bitcoin e non solo, che stanno crescendo negli interessi di tanti investitori, sia retail che professionisti. Il tutto sulla scia dell’aumento incredibile del proprio valore. Anche qui si parla di un mercato volatile, ma per adesso i trader non sembrano volersene curare più di tanto.