Covid-19 in Basilicata. 141 nuovi casi, 123 guarigioni e 1 decesso nelle ultime 24 ore

1.578 tamponi processati nell’ultimo giorno, 141 nuovi casi e 123 guariti, oltre ad un decesso. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Nel giorno precedente, 1.805 tamponi processati, 151 nuovi casi, 72 guariti e 3 decessi. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO 137, 6 PIU’ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 33 nelle malattie infettive, 14 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

1 DECESSO nelle ultime 24 ore, di Francavilla sul Sinni;

I NUOVI POSITIVI SONO 141 – 1 Accettura, 1 Atella, 5 Bella (n. 1 domiciliato a Ruoti), 2 Bernalda, 2 Castelluccio Inferiore, 3 Chiaromonte, 3 Colobraro, 9 Episcopia, 6 Ferrandina. 4 Francavilla in Sinni, 3 Grottole, 5 Latronico, 1 Laurenzana, 2 Lauria, 5 Lavello, 1 Maratea, 1 Marsicovetere (domiciliato a Corleto Perticara), 15 Matera, 4 Melfi, 3 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 3 Nova Siri, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla (domiciliato a Potenza), 4 Pisticci, 4 Policoro, 20 Potenza (n. 2 domiciliati a San Chirico Nuovo), 5 Rionero in Vulture, 2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Ferrandina), 1 San Chirico Nuovo, 1 San Costantino Albanese (domiciliato a Francavilla in Sinni), 1 Sant’Angelo le Fratte, 1 Senise, 1 Stigliano, 1 Tolve, 1 Tricarico, 3 Trivigno, 7 Tursi, 5 Venosa, 1 Viggiano, 1 armeno domiciliato a San Chirico Nuovo;

123 I GUARITI – 1 Atella, 12 Avigliano (n. 1 domiciliato a Tolve), 1 Baragiano, 1 Barile, 2 Cancellara, 5 Castelluccio Inferiore, 1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza), 1 Forenza, 2 Lauria, 17 Maratea, 15 Matera, 11 Melfi, 4 Montescaglioso, 3 Nova Siri, 8 Policoro, 18 Potenza, 8 Rionero in Vulture, 1 Ruoti (domiciliato a Potenza), 1 San Fele (domiciliato a Rionero in Vulture), 1 Sant’Arcangelo, 4 Tolve, 4 Tricarico, 1 Viggianello, 1 campano domiciliato a Policoro;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 3.714, di cui 3.577 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 372. Mentre i guariti totali sono 12.672.

Claudio Buono