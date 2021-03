La Basilicata verso la ‘zona arancione’? Si attende l’ufficialità dal Ministero, ma nulla è scontato

12.3.2021, ore 20:46 – Dopo due settimane di ‘zona rossa’, la Basilicata potrebbe passare da lunedì 15 marzo in ‘zona arancione’. Sarebbe questa la decisione assunta dal Ministro Roberto Speranza. Anche se l’indice RT è schizzato a 1,53 (valore più alto a livello nazionale), per tale scelta sarebbe stato valutato in particolare l’indice ospedaliero, che in Basilicata è abbondantemente sotto quota 1. La richiesta di passare in una zona meno restrittiva sarebbe arrivata dalla Regione Basilicata. Ma non è ancora ufficiale o sicuro. E’ ancora in corso un’attenta analisi dei dati lucani. Si attendono notizie ufficiali.

Intanto oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

PASQUA IN ROSSO – Nei giorni di Pasqua e Pasquetta e il sabato precedente – 3, 4 e 5 aprile – l’Italia sarà tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca. In questi giorni, sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all’interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22;

Claudio Buono