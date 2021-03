Libertex: è davvero per tutti? Scopriamolo con EdilBroker.it

Libertex è un broker autorizzato che sta prendendo particolarmente piede oggi anche in Italia ed è molto utile per praticare alcune forme di trading online, ma non per chi invece si approccia per la prima volta a questo mondo.

Ma allora come capire se il famoso europeo è utile alle nostre mire imprenditoriali, o se magari è meglio puntare ad altri servizi simili?

Per scoprirlo ci avvarremo delle analisi fatte da un sito in particolare che fareste bene a visitare: EdilBroker.it , che nella sua recensione del trading online su Libertex ha chiarito molti aspetti focali.

Libertex: perché utilizzarlo

Libertex è una piattaforma per il trading online con cui è possibile accedere a diversi mercati finanziari tramite dispositivi mobili e desktop.

Il servizio è regolamentato da alcuni tra i maggiori enti regolatori della zona euro e comprende la famosa licenza CySEC. Inoltre, il servizio è autorizzato anche dalla nostrana CONSOB, rendendolo a tutti gli effetti un servizio affidabile e sicuro anche nel nostro paese.

Grazie al suo servizio di brokeraggio sarà infatti possibile accedere a tutta una serie di strumenti utili per investire in rete, alcuni di questi anche abbastanza avanzati se paragonati alla media dei servizi che si trovano su internet.

Tra le varie feature sottolineiamo la presenza di:

Segnali di trading in-app : possibilità di ricevere segnali di trading gratuiti da esperti appartenenti al gruppo Trading Central. Questa funzione serve ad identificare le opportunità di mercato più recenti e ad applicare diverse metodologie di trading.

Strumenti di gestione del rischio : il servizio include strumenti di controllo del rischio avanzati che vanno dallo stop loss fino alle notifiche push personalizzate disponibili gratuitamente.

Notifiche push e avvisi : possibilità di notifiche pus e iscrizioni alla newsletter del servizio per avere tutte le notizie di trading del momento.

Sentiment dei trader in tempo reale: utilizza i segnali di principali di “bull and bear” (toro e orso) per raccogliere le informazioni più indicative relative ai sentiment del mercato Forex e capire in tempo reale se ci si sta avviando verso posizione di tipo long o short a seconda della fase.

Il tutto è comprensivo di tariffe di trading decisamente ridotte ottimizzate ad alti volumi di trading. Quello che però può sembrare un pro, lo è in realtà solamente se si fa parte di quella fetta di trader avvezzi alle tecniche di scalping.

Questa tecnica prevede infatti un altissimo volume di apertura e chiusura di posizioni su vari prodotti finanziari in un arco temporale brevissimo che può raggiungere anche qualche minuto.

Va da sé però che questa tipologia di investimento non è per tutti, e infatti Libertex non si presta bene a chi è inesperto di trading, tant’è vero che la sua sezione relativa alla formazione è decisamente scarna e incompleta.

ForexTB: l’alternativa per trader di livello medio-basso

Se si è tra quei trader che si sono avvicinati da poco al mondo del trading online, o semplicemente non se la sentono di implementare strategie così avanzate nel proprio piano di investimenti, esistono altri broker autorizzati su cui investire i propri soldi.

Uno su tutti che ci sentiamo di consigliare ai nostri lettori meno esperti è sicuramente ForexTB.

Il servizio di brokeraggio offerto da ForexTB è infatti particolarmente indicato se si è alle prime armi soprattutto in virtù della sua enorme sezione didattica presente sulla sua piattaforma.

Qui troverete infatti diverso materiale informativo gratuito trac cui:

Un manuale per il trading online : disponibile sia in formato PDF che in versione e-book, questo manuale è decisamente completo e liberamente consultabile per tutti i clienti di ForexTB una volta scaricato su un dispositivo di lettura.

Webinar : il servizio offre diversi webinar esclusivi perfette per ogni esigenza formativa.

Segnali di trading: ogni giorno il broker offre diversi segnali di trading atti a indicare le migliori opportunità di mercato disponibili in quel momento.

Per aprire un account di trading con questo broker vi basterà quindi andare sulla sua pagina principale e valutare di persona se vale la pena o no impegnarsi con esso.