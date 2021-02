Covid-19 in Basilicata, l’aggiornamento del 19 febbraio. 136 nuovi casi, 3 decessi e 71 guariti nell’ultimo giorno

1.642 tamponi processati, 136 nuovi casi tra i lucani e 71 guariti, oltre a 3 persone decedute. 6.680 i tamponi antigenici somministrati nell’ultimo giorno. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 81 – Al “San Carlo” di Potenza 28 nelle malattie infettive, 22 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 13 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 2 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGI TRA I LUCANI SONO 136 – 1 Abriola, 7 Avigliano, 1 Baragiano, 3 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 6 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 2 Lauria, 1 Lavello, 30 Maratea, 7 Matera, 11 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 13 Montescaglioso, 2 Nova Siri (n. 1 domiciliato in Calabria), 6 Palazzo San Gervasio, 10 Pisticci, 3 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella), 6 Potenza, 8 Rionero in Vulture, 2 Rotondella, 4 Sant’Arcangelo, 2 Senise, 2 Tito, 1 Tolve, 1 Tursi, 1 Vaglio Basilicata, 3 Venosa;

I GUARITI 71 – 1 Accettura, 8 Acerenza, 8 Avigliano, 1 Balvano, 3 Baragiano, 4 Bella, 1 Campomaggiore, 2 Filiano, 1 Lauria, 2 Maratea, 6 Matera, 3 Melfi, 1 Picerno, 1 Pignola, 2 Policoro, 6 Potenza (n. 1 domiciliato a Pietragalla), 2 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Scanzano Jonico, 6 Tito (n. 1 domiciliato a Picerno; n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 2 Vaglio Basilicata, 3 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Tito), 1 Viggiano, 1 bengalese domiciliato a Matera e 1 veneto domiciliato a Scanzano Jonico;

3 PERSONE DECEDUTE di Avigliano, Miglionico e Tolve;

Attualmente in Basilicata i casi di contagio sono 3.317, di cui 3.236 in isolamento domiciliare. 350 i deceduti per e con Covid-19, 10.610 i guariti dall’inizio dell’emergenza;

Claudio Buono