Covid-19 in Basilicata. 111 nuovi casi, 90 guarigioni e nessun decesso nelle ultime 24 ore

1.262 tamponi processati nell’ultimo giorno, 111 nuovi casi e 90 guariti. E’ questo l’aggiornamento odierno riguardo l’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata, in base ai dati ufficiali resi noti dalla task force della Regione Basilicata. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, oltre 6mila i tamponi antigenici somministrati. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 79, COME IERI – Al “San Carlo” di Potenza 29 nelle malattie infettive, 21 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 9 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 2 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI SONO 109 OLTRE A 2 DOMICILIATI – 2 Avigliano, 3 Castelluccio inferiore, 4 Castelsaraceno, 1 Castronuovo Sant’Andrea, 1 Chiaromonte, 1 Garaguso, 1 Genzano di Lucania, 1 Grassano (domiciliato a Matera), 3 Grottole, 1 Lauria, 1 Lavello, 2 Maratea, 10 Matera, 4 Melfi, 4 Miglionico, 1 Moliterno, 1 Montescaglioso, 1 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla, 1 Pignola, 12 Pisticci, 3 Policoro, 8 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 8 Roccanova, 1 Rotondella, 1 San Fele (domiciliato a Rionero in Vulture), 6 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 3 Senise (n.1 domiciliato a Matera), 4 Tricarico, 8 Venosa, 3 Viggianello, 2 Viggiano (n. 1 domiciliato a Castelsaraceno), 1 laziale domiciliato a Lavello e 1 piemontese domiciliato a Venosa;

I GUARITI SONO 88, PIU’ 2 DOMICILIATI IN BASILICATA – 1 Abriola, 1 Anzi (domiciliato a Brienza), 2 Banzi, 3 Brienza, 1 Cancellara (domiciliato a Brienza), 1 Castelmezzano (domiciliato a Brienza), 1 Garaguso (domiciliato a Brienza), 3 Genzano di Lucania, 2 Ginestra, 1 Laurenzana, 7 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa), 3 Marsico Nuovo (domiciliati a Brienza), 2 Marsicovetere (domiciliati a Brienza), 4 Matera, 5 Melfi, 1 Missanello domiciliato a Brienza), 3 Montemilone, 1 Montemurro (domiciliato a Brienza), 2 Oppido Lucano, 6 Palazzo San Gervasio, 3 Paterno (domiciliati a Brienza), 1 Picerno (domiciliato a Brienza), 1 Pietragalla, 4 Pignola, 2 Pisticci (n. 1 domiciliato a Brienza), 3 Policoro, 2 Potenza (n. 1 domiciliato a Brienza), 1 Rotondella, 2 Ruoti (domiciliati a Brienza), 1 San Fele, 4 Sant’Angelo Le Fratte (n. 3 domiciliati a Brienza), 1 Satriano di Lucania (domiciliato a Brienza), 2 Scanzano Jonico, 2 Tito, 2 Tramutola (n. 1 domiciliato a Brienza), 4 Venosa, 3 Viggiano (domiciliati a Brienza), 1 campano domiciliato a Brienza e nazionalità russa domiciliato a Vietri di Potenza. Tutte le persone risultate guarite e domiciliate a Brienza, sono ospiti della struttura “Il Sorriso”;

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 3.253, di cui 3.174 in isolamento domiciliare. 347 i deceduti per e con Covid-19, mentre i guariti totali dall’inizio dell’emergenza sono 10.541.

