Iniziativa popolare antifascista. Il Sindaco di Stazzema (Lucca) scrive al collega di Avigliano

Non poteva che partire da Stazzema, in provincia di Lucca, teatro della terribile strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema nell’agosto del 1944, la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Il Comune, amministrato dal sindaco Maurizio Verona, lo scorso ottobre ha depositato la proposta in Cassazione e ha fatto partire la raccolta firme. Almeno 50mila ne servivano almeno 50mila per presentare la proposta in Parlamento, e probabilmente sono state già superate. Tra i Comuni che hanno aderito alla raccolta firme, anche Avigliano. L’iniziativa ha un sostenitore d’eccezione, Roberto Benigni. Come detto Avigliano. Il sindaco aviglianese, Giuseppe Mecca, ha ricevuto una lettera dal collega del Comune dell’Alta Versilia. Eccola integralmente.

Caro Sindaco,

Le scrivo, facendo seguito alla telefonata intercorsa, in merito alla raccolta per la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” per cui è stata attivata anche nel Suo comune la raccolta di firme, invitandoLa come per gli altri comuni italiani a terminarla nel termine da noi indicato del 31 marzo 2021, così da consentire la massima possibilità per i cittadini di esercitare il loro diritto democratico. E’ un momento difficile per il nostro Paese per l’emergenza sanitaria in corso che ci ha costretto a fare i conti con questioni con cui uffici e amministratori non si erano mai confrontati sino ad oggi. Cionondimeno non è possibile oggi dimenticare i nostri valori per costruire e lasciare ai nostri figli un Paese migliore. Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell’Eurispes racconta che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura altrettanto preoccupante, coloro che dichiarano “Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio” (19,8%). Per questo ho assunto questa iniziativa che consentirà di mettere all’attenzione delle Camere una proposta di legge con la forza della iniziativa popolare che vieti la propaganda, con particolare attenzione ai messaggi che circolano in rete, dell’ideologia fascista e nazista e la produzione e la vendita di oggetti contenenti i simboli e messaggi che richiamano a quelle ideologie. Lo facciamo come omaggio a chi combatté per nostra libertà, ma soprattutto per i nostri ragazzi che possano finalmente avere una esatta nozione della storia, scevra da falsità e da ricostruzioni inesatte degli avvenimenti. E’ un investimento in democrazia e per la libertà. Sono certo che in omaggio ai valori che intendiamo difendere, consentirà la raccolta fino al termine da noi indicato del 31 marzo prossimo e che il piccolo aggravio di lavoro per gli uffici , sarà ricompensato dal risultato di poter portare questa iniziativa popolare all’attenzione delle Camere.