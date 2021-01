WebEconomia.it: il sito per imparare a investire online nel 2021

Al giorno d’oggi l’attenzione per il trading online è davvero molto alta. Investire i propri risparmi in maniera consapevole, padroneggiando gli strumenti finanziari è un qualcosa di relativamente nuovo nel nostro paese, da sempre indietro anni luce per tutto quel che riguarda l’educazione finanziaria.

Fortunatamente, negli ultimi anni, la situazione si sta evolvendo. Sono tantissimi i corsi di formazione dedicati a questo argomento, così come i webinar e le risorse online.

Trading Online: quello che devi sapere

Quando parliamo di trading online, si parla di un attività di tipo speculativo-finanziaria eseguibile grazie all’intercessione di una figura detta broker, il quale offre i propri servigi oggigiorno principalmente via online grazie a delle piattaforme pensate appositamente per questo servizio.

Tra gli asset finanziari su cui è possibile investire nelle suddette piattaforme di trading si annoverano:

Titoli azionari

Coppie valutarie

Criptovalute

Titoli di Stato

Obbligazioni

Indici

Materie prime

Le modalità di investimento che interessano questi tipi di asset sono diverse, ma al momento vanno per la maggiore due metodi in particolare: gli investimenti tramite CFD e gli investimenti in modalità Direct Market Access, altresì conosciuto con l’acronimo di DMA.

Investire con i CFD

La prima modalità di investimento eseguibile grazie al trading online, nonché quella maggiormente in voga tra i trader di oggi, è quella eseguita via CFD.

L’acronimo CFD sta per Contract for Difference e indica un tipo di prodotto finanziario derivato. Questo tipo di strumento ha delle proprietà peculiari che lo rendono particolarmente appetibile per i ritmi e i modus operandi dei trader contemporanei, ed è possibile utilizzarlo su diversi tipi di asset.

La differenza principale che caratterizza i CFD dalle altre forme di investimento è la possibilità di poter guadagnare sulle oscillazioni di una quotazione di mercato provocata dalla cronica volatilità di questi ultimi a prescindere che si parli di un cambiamento in positivo o negativo.

Se infatti con gli investimenti diretti si tende a guadagnare esclusivamente se la quotazione sta vivendo il suo periodo di rialzo e quindi positivo, con i CFD è possibile anche guadagnare nei momenti in cui questa sta vivendo il suo periodo negativo, detto anche periodo di ribasso. In quest’ultimo caso, lo strumento utilizzato sulle piattaforme di trading è quello chiamato in gergo Short Sell, o vendita allo scoperto.

Investire in modalità DMA

Per quel che riguarda invece il trading eseguito in modalità DMA (dall’inglese: Direct Market Access), si intende una forma di investimento che si avvale della possibilità di accedere direttamente ai mercati per poter investire ad esempio in azioni pure o simili.

Se si decide di procedere per questa strada, si potrà divenire azionisti veri e propri dell’asset su cui si è deciso di puntare le proprie finanze, e usufruire dei guadagni prodotti dall’andamento positivo di quest’ultimo sui mercati finanziari. Tra i benefici economici ricavabili da questa forma di investimento si annoverano anche i dividendi, quando previsti, generalmente dispensati a cadenza annuale.

L’importanza dei broker autorizzati

Così come per il proliferare di siti-truffa a tema trading online, esistono diverse scam riconducibili ai broker online, i principali intermediari per poter cominciare ad investire in questa attività.

Per ovviare a questo problema basterà semplicemente eseguire una scrematura delle varie sigle e servizi di brokeraggio finanziario reperibili online e selezionare esclusivamente quei broker autorizzati in possesso dei permessi e delle licenze necessarie ad eseguire questo lavoro nel territorio in cui ci troviamo.

Tra le licenze principali in possesso dai principali broker online affidabili troviamo:

Licenza CySEC

Licenza CONSOB

Licenza FCA

Tutte le suddette licenze sono facilmente verificabili sui siti relativi alle stesse sigle, su cui sarà facile eseguire una veloce scansione della sigla presentata dai broker verificati.