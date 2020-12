Covid-19 in Basilicata. 25 nuovi casi di contagio, 55 guariti e 4 decessi nell’ultimo giorno

Sono 25 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 610 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri. I ricoverati scendono sotto i 100: sono 99. Sono 4 le persone decedute con e per Covid-19 negli ultimi due giorni. I guariti lucani sono 55, ancora una volta in numero superiore rispetto ai nuovi positivi. Ecco il dettaglio

I RICOVERATI SONO 99 – Al “San Carlo” di Potenza 36 nelle malattie infettive, 23 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 16 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 4 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ – 6 Avigliano, 1 Brindisi di Montagna (domiciliato a Potenza), 1 Genzano di Lucania (domiciliato a Potenza), 1 Ginestra, 5 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Palazzo San Gervasio, 4 Potenza, 4 Stigliano, 1 Tolve;

I GUARITI SONO 55 – 1 Accettura (domiciliato a Venosa), 1 Brienza, 1 Calvello, 2 Lagonegro (di cui 1 domiciliato a Potenza), 8 Lauria, 14 Lavello, 3 Maschito, 5 Matera, 1 Melfi, 2 Montemilone, 2 Pignola (1 domiciliato a Potenza), 3 Policoro, 2 Potenza (di cui 1 domiciliato a Forenza), 1 Rapolla (domiciliato a Venosa), 4 Ripacandida, 1 Roccanova, 1 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 1 Valsinni, 1 Venosa. Sono inoltre guarite altre persone non residenti ma domiciliate in Basilicata: 1 abruzzese (domiciliato a Venosa), 1 campano (domiciliato a Lavello), 3 pugliesi (domiciliati a Venosa, 2, e Lavello, 1) e una persona della Romania (domiciliata a Lavello);

A seguito di un nuovo aggiornamento, la Task Force della Regione Basilicata ha reso noto che sono decedute 4 persone tra il 19 e 20 dicembre: 3 di Potenza e 1 di Policoro;

Gli attuali casi di positività in Basilicata scendono a 5.792, di cui 5.693 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 216, mentre i guariti sono 3.742.

Claudio Buono