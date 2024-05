Balvano ha una nuova centenaria. Compie 100 anni nonna Teresa Tofalo

E’ un giorno di festa a Balvano per i 100 anni di nonna Teresa Tofalo, che oggi viene festeggiata dalla sua famiglia, tutta riunita e unita – come da sempre lo è stata – anche per questo importante avvenimento. Teresa Tofalo vive fuori dal centro abitato. Dal tronte è sempre stata abituata alla campagna, dal momento che nella sua vita ha sempre lavorato come contadina e ha fatto sacrifici enormi per i suoi figli e per tenere sempre unita la famiglia e non far mancare nulla a nessuno. Sacrifici che si sono dovuti raddoppiare quando nel 1971 è rimasta vedova, a causa della morte del marito a soli 53 anni.

Nonna Teresa Tofalo è madre di sei figli: Vito, Carmela, Antonio, Giuseppe, Addolorata e Costantino. Vivono tutti in Piemonte, in provincia di Alessandria. Ad esclusione di Costantino, che vive a Balvano, e insieme a lui anche la madre centenaria. I figli che vivono in Piemonte, tutti, hanno raggiunto la madre a Balvano per trascorrere alcuni giorni insieme e festeggiare oggi, anche se il compleanno è stato martedì. Teresa Tofalo, infatti, è nata a Balvano il 14 maggio 1924.

Ci sono gli acciacchi e i problemi di una persona con età avanzata, ma tutto sommato sta bene. Non disdegna in un bicchiere di vino al giorno. Mangia tutto e genuino. E forse, oltre all’amore della famiglia, questo è uno dei segreti della sua longevità.

Auguri nonna Teresa!

Claudio Buono