Potenza, donna ricercata per rapina viene arrestata dalla Polizia Ferroviaria

Una 29enne, originaria della Romania, è stata arrestata dalla Polizia Ferroviaria a Potenza perché colpita da un provvedimento di carcerazione per il reato di rapina. In particolare, nella mattinata di ieri, i poliziotti, in servizio di vigilanza scalo, hanno notato due donne che, scese dal treno regionale Foggia-Potenza, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi velocemente nella direzione opposta. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato le due viaggiatrici per un controllo. Una delle due, di 19 anni, è risultata incensurata e senza fissa dimora, mentre l’altra, di 29, è risultata destinataria di una misura cautelare in carcere, risalente al 2018, per una rapina consumata a Foggia, ai danni di un anziano. La 29enne è stata condotta presso il carcere di Trani.