A vent’anni dalla prima edizioni. A Ruoti presentato il “Calendario Ruotese 2021”

Nell’emeroteca “Renato Angiolillo”, creata dall’associazione Culturale Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi, è stato presentato il calendario Ruotese 2021. Si tratta di una ricorrenza importante, in quanto il calendario è al ventesimo numero. Nasce, infatti, nel 2002, grazie all’idea di un nostro associato, Alessandro Paterna, che durante la presentazione è intervenuto ricordando come è nata l’idea di creare un calendario, che nella prima uscita era di una singola pagina e che, nel corso degli anni si è andato ampliando, trattando molteplici temi. Al centro la nostra Storia, la cultura, le usanze e le tradizioni e, ogni anno, un tema diverso: la civiltà contadina, il folclore, gli abiti tradizionali, la via Appia, le nostre mamme, l’artigianato, la prima guerra Mondiale, i nostri Santi, i quarant’anni dal terremoto del 1980.

Per i cenni storici, i proverbi e i modi di dire sono stati fondamentali l’opera di Gerardo Salinardi, l’”Antica Terra di Ruoti”, il libro di Benedetto Buccico “Proverbi e modi di dire Lucani”. Negli anni, molte persone hanno collaborato alla realizzazione del calendario: Rosanna De Carlo esperta dei piatti tipici locali, li ha arricchiti con tante ricette del passato, Enrico Bochicchio e Luigi Sinisgalli, hanno realizzato gran parte delle copertine, Gerardo e Maria Pina De Carlo hanno curato e scritto poesie e modi di dire in dialetto, Don Antonio Arenella ha scritto alcune prefazioni e un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi dell’associazione che si prodigano in tutte le nostre manifestazioni culturali. Il calendario 2021 è un numero speciale, cambiato nella grafica e nei testi, curato da Flavia Pizzuti, con le foto di Ernesto Salinardi, Aldo la Capra e Antonio Iacouzzi. Il tema è l’evoluzione urbanistica del paese, attraverso la quale si è cercato di narrare, in piccole pillole, la storia. Il titolo è “Attraverso…”, attraverso le strade si narra la storia e attraverso la conoscenza della storia si giunge alla consapevolezza di ciò che eravamo e di ciò che possiamo diventare. Sono intervenuti alla presentazione come relatori; Felice Faraone Presidente dell’associazione, Flavia Pizzuti autrice del calendario Ruotese, Alessandro Paterna, Il sindaco di Ruoti Dott.ssa Anna Maria Scalise e Dott. Aurelio Pace.