Potenza, l’iniziativa di AutoElite: bonus di Natale ai dipendenti solo se comprano da aziende del territorio

Bonus di Natale ai dipendenti solo se comprano da aziende del territorio. E’ l’iniziativa messa in campo da AutoElite di Potenza per sostenere il territorio e le aziende lucane. Di seguito la nota stampa integrale

Stiamo affrontando tutti un periodo difficile. La pandemia dovuta al Covid ha condizionato nettamente le nostre attività economiche e la nostra vita quotidiana. Anche il periodo natalizio non

sarà favorevole come gli altri anni. Questa pandemia ha sortito, anche, un incrementato dell’utilizzo dei canali virtuali, portando sempre più il consumatore nell’affidarsi ad un processo di acquisto digitale. Il mezzo non rappresenta il problema; la rivoluzione digitale, in atto da qualche anno, ci proietta ad essere presenti e competitivi anche on-line. Il problema reale è evitare che la ricaduta economica del processo di acquisto virtuale avvenga al di fuori del nostro territorio. Riteniamo, da sempre, e oggi maggiormente, che bisogna investire e credere nel territorio. Come Azienda vogliamo sostenere le Aziende lucane. Abbiamo alienato l’idea di investire risorse in cesti ed eventi natalizi per i nostri Collaboratori e in gadgettistica per il 2021. Queste risorse verranno ripartite tra i Collaboratori sotto forma di Bonus di Natale, con l’obbligo di spenderlo presso i negozi al dettaglio in un periodo determinato (dal 15/12 al 6/1). L’obiettivo è quello di stimolare ad acquistare in quelle attività economiche locali che aderiscono a questa iniziativa. Vogliamo che la ricaduta delle nostre risorse avvenga nel nostro territorio e alimenti il commercio di prossimità. Ci auguriamo di essere esempio, anche, per tutte quelle Aziende che vorranno adottare la stessa iniziativa con i propri Collaboratori con il fine di salvaguardare l’economia del nostro territorio.