Potenza, donna investita da un treno a Macchia Romana

Un incidente poco fa si è verificato a Potenza, nei pressi della stazione di Macchia Romana, dove una donna 50enne è rimasta ferita dopo un impatto con un treno. A quanto pare, la donna si trovava in prossimità di una galleria per circostanze non ancora chiare. La donna ha subito delle ferite alle gambe ed è riuscita a spostarsi per diversi metri fino a chiamare i soccorsi. Suo posto i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno trasferito la donna in ospedale per le cure del caso, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, oltre ai militari dell’Esercito in servizio nell’area.

Redazione