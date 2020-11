“Un regalo sospeso”, dal Melandro l’iniziativa del Team BPass

“Un regalo sospeso” del Team BPass, una nuova iniziativa del gruppo di donne nate nel Marmo Melandro, denominato “Team BPass”, rivolta ad attività commerciali e clienti. Come partecipare? I titolari delle attività possono iscriversi tramite i canali social mandando un messaggio alla pagina Facebook del Team BPass o tramite la seguente email: lasegreteria.teambpass@outlook.com. Dovranno spiegarci semplicemente in che consiste la loro attività e cosa vogliono mettere a disposizione dei nostri follower, mandando una foto del regalo. Come avverrà il sorteggio? Noi creeremo un album sulla pagina del Team BPass con tutte le proposte, indicando il Comune dove i clienti possono ritirare il regalo e il tag dell’attività. I follower potranno esprimere la loro preferenza con un mi piace sotto il regalo che vorrebbero ricevere. Successivamente, avverrà un sorteggio solo tra i mi piace sotto i vari regali.

Scadenze per iscrizione e voti:

Le iscrizioni sono aperte fino al 30.11.20;

L’album dei regali sospesi sarà pubblicato dall’01.12.20 al 10.12.20 (mezzanotte);

I nostri follower potranno votare fino al 10.12.20;

ll regalo va ritirato entro e non oltre il 22.12.20.

Ecco tutti i riferimenti social del Team: Facebook (clicca qui), Instagram (@team_bpass_) e YouTube (clicca qui)