A Muro Lucano insegnante positiva al Covid-19. Alunni in quarantena e lezioni con la didattica a distanza

Così come capitato a Balvano e Ruoti, anche a Muro Lucano c’è una positività da Covid-19 all’interno della Scuola. Si tratta di una docente, risultata positiva al virus. Insegna all’Istituto Comprensivo J. Stella, nella Scuola Primaria. L’insegnante sta bene, ed è asintomatica, in isolamento domiciliare. A darne notizia è stato il sindaco, Giovanni Setaro. “Una docente della scuola primaria è risultata positiva-asintomatica. Così come previsto dal protocollo, in accordo con la Dirigente Scolastica e l’ASP, ho emesso ordinanza in maniera precauzionale per la sospensione delle classi 1A e 1B. Gli alunni coinvolti nella quarantena fiduciaria, procederanno con la didattica a distanza. Da genitore, comprendo le preoccupazioni di ognuno di voi, ma vi invito a vivere questi momenti con la massima serenità. Il monitoraggio è continuo e costante ed intanto, procederemo con la sanificazione delle aule”. I casi di positività riscontrati a Muro Lucano dall’inizio dell’emergenza, stando ai dati della task force regionale, sono due.

Claudio Buono