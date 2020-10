Coronavirus, 9 nuovi casi di positività in Basilicata. 2 i guariti nelle ultime 24 ore, 35 i pazienti ricoverati

14.10.2020 – Tanti tamponi, circa 1000, e pochi positivi, rispetto alle decine dei giorni scorsi. Sembra in via di miglioramento la situazione che riguarda i contagi da Covid-19 in Basilicata. Oggi si ha notizia di 9 nuovi casi di positività, su 968 tamponi processati nell’ultimo giorno. Ai 9, vanno aggiunti altri 12 casi di positivi che risiedono in Puglia e che hanno solamente fatto il tampone in Basilicata. Non risultano, per fortuna, decessi nell’ultimo giorno. I nuovi positivi sono a Calciano (2), 1 persona di Cuneo domiciliata a Potenza, 1 persona di Pomarico, 1 persona di Cava de Tirreni ricoverata in ostetricia a Potenza, 1 caso a Marsicovetere, 1 a Sant’Arcangelo e 1 a Ferrandina.

Le persone ricoverate con sintomi sono 35, tra gli ospedali “San Carlo” di Potenza e “Madonna delle Grazie” di Matera. Di queste, 21 sono nei reparti di malattia infettiva (16 a Potenza, 5 a Matera), 11 in pneumologia a Potenza, 2 in medicina d’urgenza sempre al “San Carlo”, e appunto la donna di Cava de Tirreni ricoverata in ostetricia. Nell’ultimo giorno sono guarite due persone, di Matera e Pietragalla.

Numero di contagi che negli ultimi giorni sembra essere stabile e molto meno alto rispetto ai giorni scorsi, quando spesso si è toccato la doppia cifra.

Claudio Buono