[VIDEO] Che spettacolo a Maratea. Una balena e sullo sfondo il tramonto: le spettacolari immagini

9.9.2020 – Una balena e sullo sfondo il tramonto. Immaginate queste spettacolari immagini vissute dal vivo. E’ capitato oggi nella Perla del Tirreno, a Maratea. A riprendere la balena, a quanto pare non molto lontana dalla costa, è stato Renato Laviani, di Potenza, in vacanza nella nota località balneare lucana. L’aveva già vista ieri, ma preso dall’emozione, non era riuscito ad immortalarla. Ci è riuscito oggi, e lo ringraziamo per aver concesso a melandronews.it, in esclusiva, queste splendide immagini. Una balena a quanto pare giovane ma comunque molto grande. Dell’avvistamento è stata avvisata la Capitaneria di Porto. Che dire, una balena e sullo sfondo il tramonto.. qualcosa di eccezionale. Di seguito i video.

Claudio Buono