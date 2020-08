Dallo shopping al gioco: quando le recensioni online sono fondamentali

Da quando lo shopping online in tutte le sue varie forme è diventato più popolare, in rete hanno cominciato a proliferare anche siti di recensioni e opinioni sui diversi prodotti. Prima nati come semplici luoghi di scambio di informazioni tra i diversi utenti, oggi sono portali potentissimi di cui né noi lettori/recensori e né le aziende possono più fare a meno. Scopriamo un po’ di più sul potere delle recensioni in rete.

Spesso noi clienti non ce ne rendiamo molto conto, ma per le aziende serie le recensioni lasciate dai clienti sono fondamentali per continuare a migliorare. In effetti per un’azienda che offre un prodotto o un servizio è più che necessario sapere cosa i suoi clienti amano o non amano, e cosa vogliono e cosa non vogliono. In questo modo possono accontentare al meglio il pubblico.

Inoltre, come dice il vecchio motto, tutta la pubblicità è buona pubblicità, e più si parla di un prodotto o di un marchio, meglio è. Anche se le opinioni ad esempio sono contrastanti. In più saper reggere il confronto con le opinioni negative non potrà che beneficiare l’immagine di un marchio, che dimostrerà di essere serio e attento ai bisogni degli utenti.

E per noi clienti la presenza di recensioni online è cruciale per avere un’idea del prodotto che intendiamo comprare via web. Non potendolo vedere prima dell’acquisto, ci affidiamo al giudizio dei clienti precedenti, perché ci dà sicurezza e fiducia nel prodotto in cui vogliamo investire i nostri soldi. Noi clienti non ci fidiamo degli argomenti di vendita, ma ricerchiamo testimonianze obiettive, esperienze vere con il prodotto, e più recensioni ci sono, più saremo disposti ad effettuare l’acquisto su internet.

Ci sono alcuni settori, come dicevamo, dove le recensioni hanno letteralmente trasformato il mercato. Ecco quali sono:

Ristoranti e gli alberghi.

Cominciamo subito con il settore del turismo, più in particolare con i ristoranti e gli alberghi. Ammettiamolo, quante volte leggiamo le recensioni quando si tratta di scegliere un ristorante dove cenare o quando siamo alla ricerca di un alloggio per la vacanza? Nessuno di noi vuole mangiare una pizza bruciacchiata o dormire in un albergo sporco. Allora ecco che le palline di Tripadvisor.it, le stelline di Google Review o le percentuali di soddisfazione su Booking.com diventano una vera e propria guida di viaggio.

Tecnologia e articoli per la casa

Quando si tratta di acquistare un prodotto online siamo tutti particolarmente all’erta. E lo siamo ancora di più quando si tratta di articoli di tecnologia o di uso domestico. Che si tratti di un materasso, di una macchina da caffè, di uno smartphone o di una console per videogiochi, prima di comprare quasi tutti controlliamo le opinioni dei clienti, guardiamo delle video recensioni o comunque leggiamo quello che ne hanno scritto altri.

Casino online

Un settore di cui non si ne parla molto ma in cui le recensioni sono fondamentali è quello dei casinò online. Per un potenziale futuro giocatore è importante sapere se il casinò con cui vuole aprire un conto per fare delle scommesse con soldi veri è affidabile, se paga le vincite, se è presente un servizio di assistenza ai clienti attivo, se i metodi di pagamento sono sicuri e via dicendo. Non si può permettere di comunicare i propri dati sensibili ad un sito che conta decine di recensioni negative.

Proprio perché i giocatori conoscono bene questi dubbi, spesso le loro recensioni sono ben documentate e approfondite. Si prendano ad esempio le recensioni del casino online starvegas.it sul sito roulette-on-line.it, che includono una panoramica su tutti gli elementi più importanti di questo noto sito di gioco – come i metodi di pagamento, i giochi, i bonus e così via.

Internet ha fatto sì che tutto sia più veloce e ha anche reso i clienti molto attenti ed esigenti. Le recensioni sono oggi una sicurezza in più, che tanti ritengono indispensabile per effettuare un acquisto. Le aziende serie l’hanno capito e le usano per costruire un rapporto di fiducia online con i loro clienti.