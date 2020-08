Indie Music Fest, stasera a Muro Lucano il concerto di Maldestro aprirà la seconda edizione

Grande attesa a Muro Lucano per il concerto di Maldestro che aprirà la seconda edizione

dell’Indie Music Fest il 27 agosto presso l’agriturismo “La Bontà” a partire dalle ore 22:30. Alle ore 20 è prevista una cena nel pieno rispetto delle norme Anti Covid nel corso della quale ci sarà l’esibizione dell’artista lucano Mauro Tummolo che oltre ai suoi tanti successi ci farà ascoltare l’ultimo singolo “Certe Promesse”. Soddisfazione da parte dell’imprenditore ed organizzatore Luigi Remollino che malgrado il periodo difficile che attraversiamo continua ad investire nella musica, sua grande passione, allietando le serate in uno scenario naturale meraviglioso che incornicia il suo agriturismo. L’ospite della serata Maldestro comincia giovanissimo a studiare pianoforte, durante L’adolescenza si avvicina al teatro e da quel momento decide di dedicarsi alla recitazione, alla regia ed alla drammaturgia. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Canzone per Federica”, classificandosi al secondo posto fra le Nuove Proposte e vincendo il Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana “Mia Martini” relativo a tale sezione, il Premio Lunezia, il Premio Jannacci, il Premio Assomusica e il Premio Miglior Videoclip. Il 24 marzo 2017 pubblica il secondo album “I muri di Berlino”. Il 9 novembre 2018 pubblica il suo terzo disco di inediti “Mia madre odia tutti gli uomini”. Una serata a tutta musica per ritrovarsi e condividere nonostante tutto note e sorrisi.