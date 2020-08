Tutti i vantaggi degli asciugamani di carta per i servizi igienici pubblici

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie è di assoluta importanza in ogni momento, tuttavia al giorno d’oggi è indispensabile seguire comportamenti virtuosi, specialmente quando ci si trova in ambienti frequentati da altre persone. I servizi igienici pubblici sono luoghi in cui è presente un alto rischio di contaminazione da virus, batteri e funghi e, per tale motivo, mantenerli sempre puliti è fondamentale per tutelare la salute delle persone.

Negli ultimi anni alcuni bagni sono stati equipaggiati con i dispositivi elettrici per l’asciugatura delle mani, tuttavia i fogli di carta usa e getta rappresentano senz’altro una soluzione più sicura, economica e pratica rispetto alla ventilazione con l’aria calda. Ovviamente è necessario scegliere asciugamani di carta che siano certificati, ecologici e che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo, come i prodotti proposti dall’e-commerce specializzato RS Components, per beneficiare di tutti i vantaggi garantiti da questi prodotti per i servizi igienici pubblici.

Perché usare gli asciugamani di carta e non quelli elettrici

Quando si utilizza un bagno pubblico, ad esempio presso un ristorante, un centro commerciale o una stazione della metropolitana, sempre più spesso si trovano all’interno gli asciugatori elettrici per le mani. Nonostante possano sembrare un sistema ecologico e pratico, in realtà questi dispositivi possono aumentare la carica batterica sulla pelle, rendendo del tutto inutile il lavaggio della mani con il sapone.

Gli studi in materia sono numerosi, tra cui una ricerca condotta da un gruppo di esperti della University of Connecticut School of Medicine, il cui lavoro è stato pubblicato su Applied and Environmental Microbiology. Secondo lo studio gli asciugatori ad aria disperdono i germi durante il loro funzionamento, con il rischio di ritrovarsi coperti da pericolosi batteri come lo Stafilococco aureo e l’Eschirichia Coli, soltanto per citarne alcuni.

Al contrario, gli asciugamani di carta possono ridurre i batteri fino al 70%, come provato da un test condotto dalla University of Westminster, una soluzione più sicura e igienica per asciugare le mani dopo l’uso dei servizi igienici pubblici. Inoltre, nonostante gli asciugatori elettrici non generino rifiuti, oggi si possono trovare in commercio asciugamani di carta ecologici, realizzati con materiali di riciclo da aziende che vantano alti livelli nella sostenibilità ambientali dei cicli di produzione.

Un altro vantaggio degli asciugamani di carta è la velocità nell’asciugare le mani, in quanto consentono di eseguire l’operazione in pochi istanti, contro almeno 30/40 secondi richiesti dai sistemi elettrici. Allo stesso tempo i fazzoletti di carta si possono smaltire in modo ecologico, sono facili da usare e rappresentano una modalità perfetta durante la pandemia di Covid-19, senza contare che richiedono pochissima manutenzione e non incidono sulla bolletta energetica come avviene per i dispositivi elettrici.

Come scegliere gli asciugamani di carta giusti

Come visto, gli asciugamani di carta sono una soluzione efficace per i servizi igienici pubblici, in grado di garantire una maggiore sicurezza igienico-sanitaria e una migliore protezione contro i batteri. Ad ogni modo è importante scegliere prodotti di qualità, acquistando forniture adeguate al sistema installato e alle necessità del bagno pubblico, con la possibilità di trovare diversi modelli disponibili sul mercato.

Ad esempio è possibile comprare asciugamani di carta in rotoli o piegati, con una piegatura classica a V oppure a C con le estremità rivolte verso lo stesso lato. Dopodiché bisogna considerare le dimensioni dei fogli, con prodotti più grandi e altri più piccoli e compatti, il numero degli strati che compongono ciascun foglio, il colore degli asciugami di carta e il formato, tenendo conto anche della marca per acquistare un prodotto di qualità e garantito.

Da non sottovalutare è la sostenibilità ambientale degli asciugami di carta, per ridurre al minimo l’impatto cercando di comprare sempre dei prodotti ecologici. A esempio alcuni asciugamani sono realizzati con tecnologie innovative, soluzioni che permettono di ottenere fogli ad alta resistenza per limitarne l’uso, diminuire i rifornimenti e abbattere i costi di manutenzione. Altri invece sono creati da aziende certificate, che assicurano il massimo rispetto ambientale utilizzando processi produttivi responsabili, per offrire asciugamani di carta robusti e non inquinanti.