Coronavirus, in Basilicata altri 6 casi di contagio. Positivo anche un giovane di Potenza rientrato dalle vacanze in Puglia e Sardegna

27 agosto 2020 – Continuano ad aumentare i casi di positività da Covid-19 in Basilicata. Oggi si registrano sei nuovi casi di contagio dal virus. Un nuovo caso viene registrato anche a Potenza. Positivo è risultato un giovane del capoluogo che ha trascorso le vacanze in Puglia e Sardegna. Il ragazzo è rientrato in città il 25 agosto, e a quanto pare avrebbe incontrato solo i suoi parenti. Come detto, non è l’unico caso di positività del giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in regione 554 tamponi. Oltre al potentino, ci sono altre cinque persone contagiate. Due cittadini di Anzi, che si trovano in isolamento domiciliare e due cittadini di Matera. Di quest’ultimi, uno è rientrato dalle vacanze trascorse in Calabria, l’altro caso riguarda una donna nigeriana che vive con un uomo già risultato positivo qualche giorno fa. L’ultimo caso riguarda un operaio della FCA di Melfi, originario di Lavello.

redazione