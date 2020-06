Coronavirus in Italia, solo 178 nuovi positivi. Mai così pochi dall’inizio dell’epidemia

Calano ancora i contagi e anche i morti, di meno, ma comunque tanti in un solo giorno. Ieri 355 nuovi casi di contagio in Italia, oggi la metà, 178 in più rispetto a ieri. Questi i dati dell’ultimo aggiornamento dell’epidemia coronavirus in Italia. 178 contagi in più rispetto a ieri, con una crescita dello 0,1 % (ieri + 355). I decessi nelle ultime 24 ore sono 60 (ieri + 75), per un totale di 33.475 decessi dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 848 persone (ieri + 1.874). Al momento in Italia ci sono 41.367 contagiati. Il totale delle persone contagiate in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 233.917 (numero comprensivo di decessi, guariti ed attuali contagiati). Sono 6.099 le persone ricoverate: nelle ultime 24 ore dimessi altri 288 pazienti, di cui 11 erano in terapia intensiva. E’ l’incremento di contagi più basso dall’inizio dell’epidemia.

Nella regione più colpita, la Lombardia, calano i nuovi contagi e i decessi. 18 i nuovi positivi in provincia di Milano nelle, solo 8 casi in città nelle ultime 24 ore e in regione 19 decessi dei 60 in tutta Italia. Nessuna vittima in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nell’ultimo giorno in Italia sono stati effettuati 31.394 tamponi, il giorno precedente 54.118).

