Il grande successo di Disney Plus: cosa dicono i dati e come abbonarsi

I servizi di streaming rappresentano oramai una realtà consolidata in Italia da diversi anni: da Netflix a Prime Video di Amazon, passando per Infinity, Now Tv e via discorrendo, le alternative sono diverse. E adesso alla lista si è aggiunto il servizio esclusivo di Disney, quel Plus che sta facendo già parlare di sé anche per via di una serie di dati davvero straordinari. A pochi mesi dal lancio ufficiale, infatti, Disney Plus ha già superato la soglia dei 54 milioni di abbonati a livello globale, il che testimonia l’enorme impatto di questo nuovo player sul mercato delle piattaforme streaming.

Il successo di Disney Plus spiegato attraverso i numeri

Il dato principale è stato anticipato poco sopra: ben 54,5 milioni di abbonati in tutto il mondo, nel giro di soli 6 mesi. In Italia la piattaforma streaming è arrivata il 24 marzo 2020 e ha subito fatto centro, vista la grande risposta da parte del pubblico. Il fascino del brand Disney, poi, non avrebbe potuto regalare numeri inferiori, anche perché si rivolge ad un target piuttosto vasto: dagli amanti dei grandi classici, bimbi compresi, fino ad arrivare alle persone che amano le serie tv e i film della Marvel. Senza dimenticare i fan di Star Wars, con i film entrati ormai a far parte dell’universo Disney (a questo proposito, c’è stato anche il lancio della nuova serie tv The Mandalorian). Il successo del servizio, tra l’altro, è andato ben oltre le aspettative della stessa Disney, che non aveva previsto dei numeri così grandi in questi primi sei mesi di vita della piattaforma.

Come abbonarsi a Disney Plus

Come fare per abbonarsi a Disney Plus? La procedura non è affatto difficile, anzi. Prima di abbonarsi, però, bisogna avere la certezza di poter contare su una connessione stabile, per evitare il problema del buffering. In questo senso va bene anche un abbonamento a Internet ricaricabile, che si può sottoscrivere direttamente visitando i portali dei principali operatori di settore. Una volta sistemato questo aspetto, si può procedere con l’iscrizione al servizio di streaming della Disney. Per riuscirci, basta recarsi sul sito web ufficiale del servizio, creare un account e decidere quale modalità si preferisce, tra il pagamento mensile e quello annuale (fino al mese scorso in sconto). Così facendo è possibile ottenere 7 account differenti con 4 accessi in simultanea, il tutto alla modica cifra di 6,99 euro al mese, ovvero una delle tariffe più basse dell’attuale mercato dello streaming in Italia. Ovviamente il sito in questione può essere utilizzato non solo su PC, ma anche su smartphone, tablet, smart TV e dispositivi come il Fire Stick, visto che si può scaricare l’app ufficiale della Disney. Gli amanti di Topolino&Co, quindi, non dovrebbero rinunciare a questa possibilità.