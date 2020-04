Covid-19 in Basilicata, c’è un’altra vittima: è la 13esima. I ricoverati sono 64 (18 in terapia intensiva)

Salgono a 13 i decessi in Basilicata con coronavirus. E’ questa la notizia ufficiale resa nota dalla task force regionale in base all’ultimo aggiornamento. Si tratta di un paziente di Pisticci, deceduto ieri. Ricordiamo che sempre nella giornata di ieri si era registrato un altro decesso, un 71enne di Montemurro. 13 decessi che si aggiungono agli attuali 255 positivi e alle 11 persone guarite dall’inizio dell’epidemia. A questi numeri, bisogna aggiungere 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domicilaare. Ricordiamo i decessi: 22 marzo uomo 77enne di Marsicovetere; 26 marzo: uomo 80enne di Potenza; 27 marzo: donna 80enne di Spinoso; 28 marzo: donna 86enne di Paterno; 29 marzo: uomo 54enne di Potenza; 30 marzo: uomo 85enne di Potenza; 30 marzo: donna 62enne di Moliterno; 31 marzo: uomo 53enne di Paterno; 31 marzo: uomo 85enne di Irsina; 1 aprile: uomo 38enne di Rapolla; 2 aprile: uomo 68enne di Potenza; 4 aprile: uomo 71enne di Montemurro e paziente di Pisticci. Da aggiungere anche un uomo 74enne di Rivello deceduto a Sala Consilina (ospite di una casa di riposo)

Questa la situazione negli ospedali lucani. I pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 64 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo (Potenza): malattie infettive 19, terapia intensiva 11, pneumologia 9; Ospedale Madonna delle Grazie (Matera): malattie infettive 18 e terapia intensiva 7.

Claudio Buono