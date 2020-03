🔴 ULTIM’ORA – Covid-19, altri 9 tamponi positivi in Basilicata. I casi da contagio sono 71

COVID-19, AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – La task force regionale comunica che oggi 21 marzo – con aggiornamento alle ore 18.00 – sono stati effettuati 76 test per l’infezione da Covid-19. Di questi: 67 sono risultati negativi e 9 positivi. Con questo aggiornamento salgono a 71 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19. Il totale dei tamponi processati ammonta a 629. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive. Il prossimo aggiornamento domani, 22 marzo, alle ore 12,00.

Tra i contagiati, c’è anche il giornalista potentino Gianluigi Laguardia, che in questi giorni, tramite i suoi canali social, aveva seguito dettagliatamente, informando, tutto ciò che stava accadendo sul territorio lucano. Lo ha reso noto lo stesso Laguardia poco fa, dopo aver ricevuto notizia ufficiale alle ore 17:00. A lui e a tutti coloro i quali hanno contratto il virus, va un augurio di pronta guarigione. In precedenza, con aggiornamento alle ore 12:00 di questa mattina, la task force aveva comunicato che i 21 tamponi effettuati tra ieri sera e la nottata, erano risultati tutti negativi.Â

TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE – Per quanto riguarda le 62 persone lucane contagiate, all’Ospedale di Matera 2 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva, al “San Carlo” di Potenza 8 ricoverati in malattie infettive e in 5 in terapia intensiva.

TUTTI E 71 I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo:Â 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (di cui, 1a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

19 marzo: 5 casi (2 a Moliterno, 1 a Marsico, 2 a Rapolla)

20 marzo: 14 casi (10 a Potenza, 2 a Matera, 1 a Paterno, 1 a Tramutola, fino all’aggiornamento delle ore 12:00)

20 marzo: 11 casi (6 a Potenza, 2 a Rapolla, 2 a Barile, 1 a Moliterno, fino all’aggiornamento delle ore 18:00)

21 marzo: 9 casi (non si conoscono i paesi)

a cura di Claudio Buono