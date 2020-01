Nel potentino. Abitazione in fiamme a Pietragalla, Vigili del Fuoco evitano il peggio

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza questa sera sono stati allertati per incendio abitazione in contrada Piano Maso a Pietragalla. I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno trovato una abitazione letteralmente avvolta dalle fiamme, l’intervento è servito a contenere e spegnere le fiamme per evitare che l’incendio si propagasse in altre strutture vicine e alla messa in sicurezza dell’area interessata. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, una autobotte ed una campagnola per un totale di otto unità. Sul posto Carabinieri e Sindaco. L’intervento è ancora in corso, dopodiché si effettueranno delle verifiche tecniche.