Morte di un tifoso della Vultur Rionero, il Prefetto di Potenza convoca riunione urgente. Intensificati i controlli per prevenire scontri

Il Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, a seguito del gravissimo episodio accaduto nei pressi della Stazione di Vaglio Basilicata nel quale ha perso la vita un uomo di 39 anni e sono rimaste ferite altre persone, di cui uno gravemente, ha convocato per domani mattina alle ore 9,00, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Melfi e Rionero in Vulture nonchè dei Presidenti delle rispettive squadre di calcio. Peraltro, nell’immediatezza del fatto, d’intesa con il Questore di Potenza, sono stati intensificati al massimo i servizi di ordine pubblico nei Comuni citati allo scopo di prevenire scontri tra le due tifoserie rivali.

Ricordiamo che oggi ha perso la vita una persona di Rionero in Vulture, di 39 anni, investito da una Fiat Panda guidata da tre tifosi del Melfi. Al momento la Polizia sta interrogando alcune persone e sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Sulla tragedia, è intervenuto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “A Vaglio una domenica di sport e di festa è stata distrutta dalla follia di un gruppo di facinorosi. Violenti che sotto il manto della tifoseria si lasciano andare ad atti di violenza che sono delinquenziali. L’intera comunità Lucana condanna quanto accaduto, perché è distinta e distante da questi comportamenti.

Non si può morire una domenica per andare a vedere la squadra del cuore. Da sportivo, da tifoso, sono convinto che questi atteggiamenti siano lunari rispetto alla passione che muove milioni di italiani e di lucani. Questi delinquenti la dovranno pagare cara. Alle famiglie dei feriti e della vittima va la mia vicinanza”.

