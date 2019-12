Vietri di Potenza, al Comune in arrivo concorso pubblico per l’assunzione di 5 dipendenti a tempo indeterminato

La giunta comunale, inoltre, ha approvato un atto di indirizzo per la gestione della “Cava Pedali”. Ottenuto un contributo di 20mila euro per la valorizzazione del patrimonio archivistico

Aggiornamenti importanti dal Comune di Vietri di Potenza, dove la giunta comunale, presieduta dal sindaco Christian Giordano, ha adottato nuove importanti determinazioni. Dopo l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di Polizia Locale, già in servizio dalla scorsa estate, con l’ultima delibera di giunta comunale è stato dato il via all’iter per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato mediante concorso pubblico, di 5 nuovi dipendenti comunali (istruttori amministrativi). Nei prossimi giorni il Comune, tramite i canali ufficiali e sul sito internet www.comune.vietridipotenza.pz.it, renderà noto il bando e le modalità di partecipazione. Inoltre, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la gestione della “Cava Pedali” e rinaturalizzazione dell’area tramite procedura ad evidenza pubblica. In ultimo, il sindaco Giordano rende noto che il Comune ha ottenuto un nuovo contributo, pari a 20mila euro per la valorizzazione del patrimonio archivistico prodotto e conservato dall’Ente Comune. Si tratta di un contributo richiesto dall’amministrazione comunale nell’ambito del “Programma operativo culturale 2018” dell’Ufficio Sistemi Culturali Turistici e Cooperazione internazionale della Regione Basilicata. Con il contributo, verrà valorizzato il patrimonio archivistico del Comune attraverso la schedatura in formato elettronico, riordino, inventariazione e digitalizzazione di alcuni documenti importanti.

